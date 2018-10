La Bourse de Tunis débute la séance de jeudi 25 octobre dans un territoire négatif, où le TUNINDEX perd 0.45 % à 7 328.41 point dans un volume total de 1.994 MTND.

Dans le vert, le titre ALKIMIA gagne 3.00 % à 44.29 TND suivi par NEW BODY LINE et SERVICOM qui affichent un accroissement respectif de 2.73 % et 2.56 % à 4.88 TND et 1.20 TND.

En baisse, le titre UIB régresse de 2.98 % à 25.69 TND, tout comme SIPHAT et STAR qui déclinent respectivement de 2.52 % et 2.25 % à 2.70 TND et 130.00 TND.