Le troisième trimestre 2018 de la société Les Ciments de Bizerte, s’est caractérisé par la continuité des exportations par voie maritime et ce après une absence de 10 ans. Ainsi la société a pu exporter, durant cette période 57.962 tonnes de clinker générant des recettes à l’export de 5.340.058 dinars.

1- INVESTISSEMENTS :

La réception provisoire de toute l’installation, chargement et déchargement du quai, a eu lieu le 29 août 2018.

2- PRODUCTION ET CHIFFRE D’AFFAIRES :

La production du clinker de la société LES CIMENTS DE BIZERTE au cours du troisième trimestre 2018 a connu une augmentation de +44,22 % par rapport à la production de la même période de 2017 suite à la bonne marche du four durant le troisième trimestre 2018.

La production du ciment de la société LES CIMENTS DE BIZERTE fin septembre 2018 a connu une amélioration de + 0,50 % à l’inverse du secteur cimentier tunisien qui a connu une régression de -2,75 %.

Le chiffre d’affaires local de la Société Les Ciments de Bizerte du troisième trimestre 2018 a connu une augmentation de +8 % comparé à la même période 2017 passant de 18.070.244 DT à 19.515.555 DT.

Le chiffre d’affaires global (local + exportation) de la Société Les Ciments de Bizerte du troisième trimestre 2018 a connu une amélioration de +37,55 % comparé à la même période 2017 passant de 18.070.244 DT à 24.855.613 DT essentiellement à travers les recettes d’exportations avec 5.340.058 DT pour un volume de clinker de 57.962 tonnes.

A fin septembre 2018, la société Les Ciments de Bizerte a pu exporter 116.967 tonnes de clinker d’une valeur de 9.908.846,186 dinars, soit une évolution de 100% par rapport à la même période 2017 qui en fait n’a enregistré aucune opération d’exportation.

Ainsi les perspectives de la société Les Ciments de Bizerte demeurent bonnes avec l’entrée en exploitation des nouvelles installations du quai permettant à la fois la reprise des exportations de clinker et le déchargement du pet coke pour les besoins propres de la société (31.166 tonnes à ce jour) et certaines autres cimenteries (6.637 tonnes à fin septembre 2018).

3- L’ENDETTEMENT :

Il est à noter que la société a obtenu des crédits à moyen et long terme nécessaires pour le financement de son programme de mise à niveau II (PMN II) et de certains projets d’accompagnement.

En ce qui concerne les crédits à court terme pour préfinancement des stocks, ils seront honorés à leurs échéances quoiqu’il reste envisageable de les renouveler pour une période supplémentaire.

4- PERSPECTIVES :

Les perspectives du quatrième trimestre 2018 se présentent comme suit :

• L’augmentation sensible de la production de clinker et de ciment suite aux travaux de maintenance annuelle ce qui permettra de subvenir à la demande locale et le développement de l’export.

• Après dix ans d’absence, la Société LES CIMENTS DE BIZERTE renoue avec l’exportation par la voie maritime à travers son quai et ce par le chargement des navires à destination du CAMEROUN, d’ITALIE et de la COTE D’IVOIRE.

• Reprise de l’activité de déchargement du pet coke.

En résumé, il y a lieu de signaler qu’après la réception provisoire de l’ensemble de l’installation, chargement et déchargement (le 29 août 2018), la Société Les Ciments de Bizerte mettra le cap vers l’exportation, consolidera sa part de marché sur le marché local des liants (ciment et chaux) et reprendra sa valeureuse activité de déchargement de coke pour de nombreuses cimenteries du secteur.

Avec l’entrée en exploitation de ce projet, la Société Les Ciments de Bizerte contribuera certainement à éponger l’actuel excédent national de clinker et aidera à minimiser les coûts de surestarie enregistrés par les confrères cimentiers lors de leurs opérations d’importation de coke.

Ainsi donc, la Société Les Ciments de Bizerte s’achemine vers l’achèvement de son programme d’investissement décidé dans son programme de mise à niveau et s’oriente vers un avenir meilleur sur tous les plans.