La Tunisie compte inaugurer le champ Nawara à Tataouine en juin 2019, a affirmé le ministre de l’Industrie et des PME, chargé de l’Energie et des Mines, Slim Feriani.

Ce projet d’investissement mixte entre la Tunisie et la société autrichienne OMV, qui constitue un des projets les plus importants dans le secteur, renforcera la production énergétique de 30 à 40% et offrira des recettes d’environ 500 millions de dollars (plus de 1 milliard de dinars), soit l’équivalent de la subvention accordée par l’Etat aux hydrocarbures, a-t-il ajouté en marge de l’ouverture du 14ème séminaire international sur “la production et la prospection des hydrocarbures en Tunisie”.

Environ 95% des travaux du projet de champ Nawara sont achevés, selon le directeur général adjoint de l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières, Abdewahab Khamassi.

A noter que près d’un millier de personnes participent au séminaire international sur “la production et la prospection des hydrocarbures en Tunisie” qui se tient tous les deux ans, selon l’ETAP, qui organise cette manifestation.