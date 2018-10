L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) compte durcir ses mouvements de protestation et de recourir à l’escalade afin de défendre les droits et les intérêts des agriculteurs et des pêcheurs, “face à la poursuite de la situation indigne pour les professionnels de ces deux filières”.

L’UTAP précise, dans un communiqué publié lundi 22 octobre, à l’issue de la réunion périodique de son Conseil central (du 19 au 21 octobre 2018), que la détérioration des revenus des agriculteurs et des pêcheurs est “le résultat de la crise politique” que connaît la Tunisie. Pour elle, cette crise a fortement impacté la situation économique et sociale dans le pays.

L’ARP doit assumer ses responsabilités

Dans ce cadre, l’organisation agricole appelle l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à “assumer ses responsabilités” et à “définir les solutions constitutionnelles permettant de surmonter cette crise”.

Elle appelle également “toutes les forces politiques et sociales à accorder plus d’intérêt aux réelles priorités du pays, à remédier aux problèmes de développement, de l’emploi et de l’amélioration des conditions de vie du citoyen Tunisien, et à résoudre les problèmes des deux filières de l’agriculture et de la pêche”.

Nécessité d’avoir des conditions climatiques adéquates

Par ailleurs, l’UTAP réitère son appel à “fournir aux agriculteurs tous les engrais et les semences, avec les quantités nécessaires, et de leur faciliter l’accès au financement, afin de mieux se préparer à la saison des grandes cultures”.

Selon l’UTAP, il est primordial de “faire valoir les conditions climatiques adéquates et à assurer les conditions opportunes pour mener à bien les saisons agricoles, notamment celles d’olives et de dattes”.

Accélération de la mise en place du Fonds des catastrophes naturelles

L’Union renouvelle son appel à “accélérer la mise en service du Fonds des catastrophes naturelles, et à décider, en urgence, à propos des dédommagements qui sont présentés aux personnes sinistrées”.

L’UTAP met en garde contre les dangers qui menacent la sécurité alimentaire en Tunisie, en raison de la pénurie d’eau, et des répercussions des changements climatiques.

Elle réaffirme également son soutien aux protestations des agriculteurs des zones irriguées pour réclamer leur droit à l’eau d’irrigation.

Endettement des agricultures

Il faut aussi prendre en considération ses propositions concernant la loi de finances 2019, en l’occurrence celles relatives à l’endettement, à la subvention des hydrocarbures et à la réforme du système d’assurance.

Fonds dédié à la santé animale

Elle réitère son appel à la création d’un fonds dédié à la santé animale et à faciliter les procédures d’obtention des avantages inscrits dans le cadre de la nouvelle loi de l’investissement.

Couverture sociale…

L’UTAP expriment également son mécontentement quant au retard pris par la réforme du système de la couverture sociale au profit des pêcheurs fustigeant la persistance des problèmes auxquels fait face le secteur notamment la pêche anarchique, la pollution maritime, la vétusté des infrastructures portuaires…

Elle a appelé le gouvernement à mettre en application des décisions prises lors des réunions de la Commission 5+5 et à mettre en place un plan de mise à niveau du secteur agricole, avant la signature de l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) prévue pour 2019.

L’union agricole a, en outre, exprimé ses préoccupations face aux difficultés que rencontrent les filières agricoles, notamment celles du lait, des volailles et des légumes, dénonçant les décisions unilatérales prises par le ministère du Commerce à cet égard.