ALL4PACK Paris, le rendez-vous international et incontournable de l’emballage et de l’intralogistique, présente pour son édition 2018 de nombreux temps forts et un programme riche qui contribue à favoriser les synergies entre exposants et visiteurs.

Le programme de ces 4 jours répond aux nouvelles mutations du marché, portées par les nouveaux besoins du commerce omnicanal BtoC et BtoB, et par les opportunités offertes par l’industrie 4.0 et dictées par les exigences règlementaires et environnementales.

ALL4PACK Paris 2018, qui rassemble 1.350 exposants et près de 80.000 professionnels, propose échanges, démonstrations, innovations et présentations, avec en toile de fond la créativité au travers de la nouvelle signature «Share your creativity !».

Grâce à son offre complète -packaging + processing + printing + logistics- le Salon renforce sa position de référent sur les zones Europe et Afrique.

Des événements et des espaces au service du business et de la créativité

All4Pack Creative Lounge

Inspirant, prospectif et créatif, ALL4PACK Creative Lounge est un lieu convivial dédié aux innovations, enjeux métiers et tendances qui nourrissent le secteur aujourd’hui et le dessinent pour demain.

Un nouvel espace accueille une sélection de produits créatifs, dénichés par Creapills, et classés en 5 thèmes majeurs :

Nouvelles alternatives matériaux

Solutions pour un packaging omnicanal et pour le e-commerce

Innovations pour un monde durablement emballé et sécurisé

Solutions pour la transformation digitale des entreprises et de la logistique

Impressions pour applications spéciales.

Véritable espace de décryptages et d’échanges, ALL4PACK Creative Lounge présente également une sélection de produits ou services lauréats issus de concours internationaux, de l’emballage à l’intralogistique. Cet espace permet de faire découvrir les produits récompensés de :

All4Pack Innovation

Les innovations des exposants les plus remarquables mises à l’honneur ! Les lauréats des “Innovation Awards”, récompensés par le Comité Pack Experts du Salon, sont exposés cette année dans la Creative Lounge, un palmarès incontournable à découvrir.

NOUVEAU en 2018 : un “coup de cœur” est également décerné à une startup et à sa solution la plus innovante.

SIAL Innovation

ALL4PACK Paris accueille, pour la première fois, l’événement incontournable de SIAL Paris 2018 : SIAL Innovation. Une sélection de produits 100% innovants, 100% packaging, issue des nouvelles tendances alimentaires internationales et récompensée par un jury d’experts, est exposée sur la Creative Lounge.

Pack The Future

ALL4PACK Paris accueille la 4ème édition de «Pack the Future – The sustainable Plastic Packaging Award».

Cette compétition d’envergure européenne a pour objectif de promouvoir le potentiel créatif et innovant des entreprises du secteur des emballages plastiques et souples. Elle est le résultat d’une coopération entre les deux organisations professionnelles, à savoir : ELIPSO, les entreprises de l’emballage plastique et souple en France, et IK Industrievereinigung son homologue allemand. Composé de consultants, journalistes, scientifiques, professeurs et experts de l’emballage, le jury a arrêté la liste des lauréats pour cette 4e édition du concours dans les catégories (Ecodesign, Protection du produit, Bénéfice Sociétal, et Lutte contre le gaspillage)

L’annonce des lauréats de Pack the Future 2018 et la cérémonie de remise de prix auront lieu le 27 novembre sur ALL4PACK Live.

Gouden Noot

La 29e édition de Gouden Noot, organisée par NVC Netherlands, est présente sur la Creative Lounge avec les 10 produits finalistes et le lauréat du concours. Chaque participant est jugé sur son innovation de l’emballage au sens large (pas de catégories).

All4Pack Live (Hall 7)

Le nouveau main stage du Salon met en exergue les sujets emblématiques de la filière et accueille à la fois conférences, débats, keynotes, interviews et remises de prix !

Le programme aborde environ une trentaine de thèmes pour les différents publics visiteurs du Salon, parmi lesquels :

L’emballage à l’aube de sa révolution

Le e-commerce bouleverse-t-il les codes du packaging ?

Fabrication additive et impression numérique pour des packagings sur mesure

La robotisation pour tous

Le recyclage des emballages de demain et les enjeux spécifiques des plastiques

IOT et Blockchain, nouveaux piliers de la supply chain

Processus de fabrication des emballages, les innovations de rupture “made in France”

L’emballage du futur – L’Odyssée du pack

Sérialisation durable et écoconception pour des emballages pharmaceutiques innovants

Cybersécurité dans l’emballage et l’intralogistique 4.0.

…

All4Pack Startups Lab (Hall 7)

ALL4PACK Paris rejoint la French Fab : véritable incubateur, ALL4PACK Startups Lab met en lumière la dynamique entrepreneuriale de la filière emballage et intralogistique, et valorise les innovations des jeunes entreprises.

Réunies sur un seul et même espace, plus de 15 startups seront présentes afin de réaliser des pitchs en live pour faire découvrir leurs innovations.

Des événements partenaires

La virtual Zone by Geppia (Hall 6)

Le GEPPIA et ses partenaires proposent aux visiteurs une expérience unique qui mettra en avant l’offre des constructeurs français de machines et leurs partenaires internationaux afin de valoriser leurs innovations technologiques et leurs savoir-faire :

Showroom virtuel des équipements via une application de réalité mixte/augmentée

Point de rendez-vous pour les partenaires qui accompagnent les entreprises à l’export : ADEPTA/Business France

Virtual Tour au programme

Conférence PETnology Europe 2018

Les 26 et 27 novembre 2018, ALL4PACK Paris accueille, pour la première fois en France, la 22ème conférence PETnology. De la préforme aux bouchons, systèmes de fermeture, bouteilles, flacons, étiquettes et films, tous les types d’emballages seront au programme. Des fournisseurs de matières premières aux recycleurs en passant par les fabricants d’emballages et les donneurs d’ordre, le rendez-vous rassemble toutes les parties prenantes de la filière autour de grands thèmes : le matériau circulaire parfait; les tendances du marché; les technologies dans un environnement concurrentiel; développement durable, bouchons attachés et emballages.

Les business meetings et le nouveau programme top buyers

Les business meetings

Fort du succès de l’édition 2016, ALL4PACK Paris renouvelle son programme de Business Meetings pour cette nouvelle édition. Ce service, offert aux exposants, acheteurs, décideurs et porteurs de projets français et internationaux, mais aussi aux startups et aux journalistes, permet de programmer à l’avance des rendez-vous ciblés grâce à une plateforme de matchmaking et une assistance professionnelle et personnalisée avant et pendant le salon.

Le Top Buyers Club

Ce nouveau programme permet aux grands acheteurs porteurs de projets d’organiser en amont du Salon leur propre agenda de rendez-vous, de bénéficier, en avant-première et de façon exclusive, d’informations sur le Salon et le marché et d’un accompagnement privilégié. C’est un véritable plus dans l’accélération de leur business, la dynamisation de leur réseau et un gain de temps indéniable.