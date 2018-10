Le chef du gouvernement, Youssef Chahed s’est entretenu vendredi avec le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Tabboubi.

L’entretien a permis d’échanger les vues quant aux points mentionnés dans le préavis de grève décidée prochainement dans les établissements du secteur public.

Le chef du gouvernement a souligné lors de cette rencontre, l’impératif de poursuivre les concertations afin de trouver les solutions adéquates, indique un communiqué rendu public vendredi par l’UGTT.

La centrale syndicale avait lancé mardi dernier un préavis de grève dans le secteur public, le 24 octobre courant. Cette décision prise par la commission administrative du secteur public, intervient après le blocage constaté au niveau des négociations sociales dans le secteur public à cause du “manque de sérieux” de la délégation gouvernementale pour trouver des solutions et préserver le pouvoir d’achat des ouvriers dans les établissements et les structures publics.

La grève a été également décidée après les mesures prises par le gouvernement visant la privatisation des établissements publics alors d’un accord entre le gouvernement et la centrale syndicale a été conclu pour introduire des réformes.