L’association CHAFAFIA organise une table ronde, le 27 octobre 2018 à 9h à l’hôtel El Mechtel, sur le thème : « le secteur des médicaments et les attentes du citoyen ».

Le but de la manifestation est d’exposer et dédramatiser les questions de pénuries de médicaments et de circuits parallèles et de rétablir un dialogue serein entre tous les partenaires intéressés par le rétablissement de la quiétude du secteur et celle des citoyens, loin de toute surenchère.

Toutes les structures de la santé, les fabricants, les importateurs et les distributeurs des médicaments ainsi que l’Organisation de Défonce du Consommateur, les Association des malades de différentes pathologies, la société civile, les malades et leurs familles de même que l’ensemble des citoyens et, bien entendu, les médias seront présentes pour décortiquer toutes les problématiques qui se posent.

La table ronde donnera également l’occasion aux industriels locaux des médicaments de débattre des perspectives de relance de ce secteur dans l’esprit d’un meilleur équilibre en matière d’économie de santé et de préservation des réserves en devises.

La conférence introductive sera donnée par le Pr Kamel IDDIR, ancien DG de la direction de la pharmacie et du médicament, expert auprès de l’OMS.

Différents intervenants et structures participeront à cet événement notamment le conseil de l’ordre des Pharmaciens, le Conseil de l’Ordre des Médecins, le Ministère de la Santé (Direction de la pharmacie et du médicaments ; ainsi que l’inspection pharmaceutique), la Pharmacie Centrale, le Syndicat des pharmaciens d’officine, l’Instance de Lutte Contre la Corruption, l’Organisation de Défense du Consommateur, l’Association tunisienne des médicaments génériques, la CNAM, ainsi que la SIPHAT, la CNIP et la Chambre des Pharmaciens Grossistes. La commission permanente de l’ARP chargée de la santé et des affaires sociales a également été contactée et nous souhaitons qu’elle participera activement à la table ronde.