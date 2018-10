Le Conseil d’Administration de la société Hexabyte, informe les actionnaires de la société que des discussions avec un partenaire stratégique tunisien, opérant dans le secteur des télécommunications et des nouvelles technologies, ont démarré, pour l’acquisition d’un bloc d’actions dans le capital de Hexabyte.

Ainsi, toutes les démarches et procédures ont été prises afin de pouvoir finaliser l’opération avant fin de l’année 2018, tout en sachant que la décision de concrétisation reste tributaire de l’accord des organes décisionnels des deux parties. Un « Term sheet » en ce sens sera signé dans les prochains jours.

Le Conseil d’administration rappelle aux actionnaires que la société a enregistré en 2017 des résultats en nette amélioration avec une progression du chiffre d’affaire de 5,90 % qui est passé de 7.085.187 dinars en 2016 à 7.503.806 dinars en 2017.

Le résultat net s’est amélioré de 18% en 2017 en passant de 1.013.592 DT en 2016 à 1.198.349 DT.

La tendance pour 2018 reste exceptionnelle avec une augmentation du chiffre d’affaire de 45% au premier trimestre qui est passé de 3.119 505 dinars au premier semestre 2017 à 4.530.531 dinars au premier semestre 2018.

L’EBITDA de la société Hexabyte à la fin du 2ème trimestre 2018 s’élève à 1,438 MTND contre 1,191 MTND au titre de la même période de 2017, soit une progression de 21%.

Pour sa part, la marge d’EBITDA de la société s’est située à 32% contre 38% au 30/06/2017.

Le conseil d’administration est ouvert à toute alliance stratégique ; qui permettrait d’améliorer les réalisations et les performances de Hexabyte, et de l’aider à mieux étendre son réseau commercial local et adresser de nouveaux marchés à l’international.

