L’Union des Banques Maghrébines (UBM) a été créée le 7 Décembre 1990 à l’initiative des Présidents des Banques des 5 pays du Maghreb : Tunisie, Algérie, Libye, Maroc, et Mauritanie.

C’est un organisme régional, à but non lucratif, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qui regroupe aujourd’hui la plupart des banques et établissements financiers du Maghreb.

Ses activités s’insèrent dans les objectifs fixés par l’Union du Maghreb Arabe (UMA). Il a ainsi pour missions principales de renforcer la coopération régionale et l’intégration bancaire et financière par :

– l’étude des questions relatives aux activités bancaires et financières et la formulation de recommandations aux autorités de régulation,

– l’harmonisation du cadre légal et organisationnel de l’activité bancaire et financière,

– la promotion et la consolidation des relations professionnelles avec les institutions bancaires et financières régionales et internationales.

Ses actions concrètes visent à :

– promouvoir et développer l’investissement et la libre circulation des biens et des capitaux dans les pays du Maghreb,

– développer des services communs aux banques et établissements financiers du Maghreb,

– développer des actions de formation et de perfectionnement du personnel bancaire Maghrébin.

Site web: Union des Banques Maghrébines