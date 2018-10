Selon nos sources, le remaniement ministériel en préparation toucherait, outre les postes de secrétaires d’Etat -qui devraient disparaître-, plusieurs portefeuilles ministériels.

Deux ministres ayant de gros problèmes avec l’UGTT changeraient de poste. Il s’agirait de Hatem Ben Salem et Imed Hammami, respectivement ministres de l’Education nationale et de la Santé.

Si on ne dispose pas encore de données concernant le prochain point de chute du ministre de la Santé, celui de l’Education nationale pourrait atterrir au ministère des Affaires étrangères, où il a déjà officié en tant que secrétaire d’Etat, lorsque ce département était dirigé par Abdelawaheb Abdallah.

Par contre, on connaît le nom du –possible- successeur d’Imed Hammami : ce serait Riadh Mouakhar, actuel ministre des Affaires locales et de l’Environnement.

Le remaniement verrait également d’autres ministres quitter le gouvernement ou changer de portefeuilles. On compterait parmi eux le ministre des Finances, Ridha Chalghoum (ancien conseiller de BCE) que Youssef Chahed trouverait, selon une source proche, peu coopératif, de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Majdouline Cherni, Khemaïs Jhinaoui, etc.