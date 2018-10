Une conférence internationale sur ” la coopération transfrontalière décentralisée ” se tiendra à Tunis les 9 et 10 octobre 2018, à l’initiative du centre international de développement pour la gouvernance locale innovante (CLIG), relevant du bureau régional de VNG international.

Cette conférence va réunir les acteurs qui évoluent dans la région frontalière tuniso-libyenne et dans d’autres contextes frontaliers, notamment dans les pays en transition.

L’objectif est de partager les expertises dans la mise en place d’actions de coopération décentralisée dans des contextes frontaliers. Des bénéficiaires de tels projets seront invités à apporter des témoignages sur leur appropriation de telles initiatives et leur impact sur l’action locale.

Des éclairages seront apportés aussi sur les démarches déployées et les bonnes pratiques expérimentées et qui pourraient inspirer les activités actuellement mises en œuvre dans le contexte transfrontalier tuniso-libyen.

Au programme, trois plénières et trois ateliers, portant sur les enjeux de la coopération transfrontalière dans les thématiques de la culture, de l’économie et de l’action institutionnelle dans les services sociaux.

Cette conférence se tiendra en collaboration avec le programme d’appui à la gouvernance locale et la stabilité en Libye et l’agence de coopération internationale de l’association des communes néerlandaises, avec l’appui de l’Union européenne et le gouvernement des Pays-Bas.