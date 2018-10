“La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mercredi en repli.Le TUNINDEX a cédé 94,47 points à 7630,36 , soit une baisse de 1,22% dans un volume d’affaire de 8,361 millions de dinars(MD) “, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le titre SFBT a réalisé le plus gros volume de la journée, drainant 2,512 MD de ses capitaux à 23 dinars(D) , soit un décroissement de 0,43% .

Le titre TELNET a augmenté de 4,02 % à 8,79 D, suivi par le titre AMS qui s’est apprécié de 3,12% à 0,99 D. Le titre AIR LIQUIDE quant à lui a affiché une progression de 1,98% pour se stabiliser à 87,50 D.

Dans le vert, les titres ICF et NEW BODY LINE ont augmenté respectivement, de 1,75% et 1,68 % clôturant la séance à 118 D et 4,83 D.

Dans le rouge le titre MONOPRIX s’est détérioré de 5,91% à 7,64D suivi par les titres SERVICOM et SANIMED qui ont reculé respectivement de 5,66 % et 4,29 % à 1,50 D et 2,45 D.

Dans le même sillage, le titre CARTHAGE CEMENT a baissé de 4,04 % à 1,66 D suivi par le titre AETECH qui a chuté de 3,84 % clôturant la séance à 0,50 D .