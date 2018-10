La société “SAH Lilas” tiendra une communication financière le mardi 02 octobre 2018 à 15h au siège de la Bourse de Tunis.

Cette communication sera animée par Madame Jalila MEZNI et Monsieur Mohamed Amine BEN MALEK, respectivement PDG et Directeur Financier du groupe SAH Lilas et portera sur les réalisations semestrielles 2018 et les perspectives d’avenir du groupe.