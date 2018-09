La Bourse de Tunis débute la séance de ce Vendredi 28 septembre 2018 dans un territoire négatif où le Tunindex a enregistré une baisse de 0,22% à 7 884.42 points dans un volume d’affaire de 2,036 MTND.

Dans le vert, le titre TUNISAIR hausse de 4,83 % à 0,65 TND suivi par les titres CARTHAGE CEMENT et ATL qui progressent respectivement de 4,49 % et 3,33 % à 1,86 TND et 3,10 TND.

A la baisse, le titre CELLCOM chute de 2,92 % à 7,96 TND tout comme les titres DELICE HOLDING et GIF FILTER qui baissent respectivement de 2,88 % et 2,63% à 16,50 TND et 1,11 TND.