La ministre de la Jeunesse et des Sports, Majdouline Cherni s’est entretenue jeudi, au siège du ministère, avec la directrice générale adjointe de l’Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), chargée des sciences humaines et sociales, Nada Nachef, et la délégation l’accompagnant.

Au centre de la rencontre, la consolidation des relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l’UNESCO dans les domaines de l’éducation, de la culture et du sport et l’échange d’expériences et d’expertises en matière de développement des capacités et d’enracinement des valeurs de citoyenneté chez les jeunes.

L’accent a été mis sur l’importance de développer les perspectives de la coopération entre le ministère et l’organisation onusienne au niveau des programmes dédiés à la jeunesse et au sport, à travers notamment le renforcement du processus de réforme dans le secteur de l’éducation physique.

La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire d’Etat chargé de la jeunesse, Abdelkoddous Saadaoui.