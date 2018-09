Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique propose une augmentation de 30% dans le budget de la recherche scientifique pour l’année 2019. Ce surplus sera consacré au financement des laboratoires de la recherche scientifique. C’est ce qu’a affirmé Khalil Laamiri, secrétaire d’Etat chargé de la Recherche scientifique, lors d’un colloque scientifique tenu lundi 24 septembre à l’initiative du Centre d’études et de recherches économiques et sociales, sur “la recherche scientifique dans les sociétés du Maghreb arabe”.

L’impulsion de l’économie est tributaire de l’investissement dans la recherche scientifique et les activités à vocation technologique, a-t-il estimé.

La Tunisie a été classée 66ème pays le plus innovant au monde, enregistrant, avançant ainsi de 8 places par rapport à 2017, selon la classification de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a fait savoir Laamiri.

Le programme “Ibn Khaldoun” mis en oeuvre par le ministère a permis à 100 étudiants tunisiens de partir au Maroc, dont 52 spécialisés en médecine et 48 en droit et gestion, a-t-il précisé.

De son côté, l’historien Abdeljelil Temimi a appelé à augmenter le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de 2%, proposant la création d’institutions privées pour la gestion des affaires des universités.

Temimi critique le manque de coopération entre les universités du Maghreb arabe, notamment au niveau de l’échange d’étudiants et d’enseignants, mettant en garde contre la fuite des compétences des pays maghrébins et leur migration vers l’Occident.