“La Tunisie est en train de renforcer ses capacités de cyberdéfense et de préparer une stratégie nationale complète de cyberdéfense”. C’est ce qu’a déclaré Kamel Akrout, conseiller principal pour la sécurité nationale auprès du président de la République, qui s’exprimait lundi 24 septembre à l’ouverture des travaux d’un atelier sur la Stratégie nationale tunisienne de cyberdéfense.

Selon lui, aucun pays dans le monde n’est à l’abri des menaces cybernétiques. “L’espace cybernétique offre, cependant, des opportunités d’investissement et d’ouverture sur d’autres marchés internationaux dans plusieurs secteurs, économique, technologique…”, a-t-il indiqué dans une déclaration aux médias, relevant que les autorités tunisiennes sont en train de former des compétences dans ce domaine.

Kamel Akrout a rappelé que 82% de l’ensemble des crimes dans le monde sont des crimes cybernétiques, dont 12% liés à l’espionnage des données gouvernementales et financières. Face à cette situation, a-t-il souligné, la Tunisie a été appelée à prendre les mesures nécessaires pour la protection de son espace cybernétique.

Il a tenu à souligner que la carte des crimes cybernétiques montre que les pays les plus exposés à la cybercriminalité se trouvent en Asie, en Europe et aux Amériques, ce qui a poussé, selon lui, les Etats-Unis d’Amérique à consacrer une cinquième armée pour la cyberdéfense après celles de la terre, de l’air, de la mer et de l’espace.

Cet atelier est organisé par la présidence de la République en partenariat avec la fondation allemande Konrad-Adenauer-Stiftung. Il est le premier d’une série de workshops qui rassemblent des représentants des ministères de l’Intérieur, de la Défense nationale, des TIC, de l’Enseignement supérieur et de l’Industrie.

L’atelier vise à élaborer les éléments clés d’une stratégie nationale de cyberdéfense pour la Tunisie et les mécanismes de coordination entre les différents acteurs au niveau national.

Le programme régional sud-méditerranéen de la Konrad-Adenauer-Stiftung soutient les efforts de la Tunisie par le biais d’une série d’ateliers d’experts sur les composantes pertinentes des stratégies de cyberdéfense afin de favoriser l’échange d’expériences et de meilleurs pratiques”.

Rappelons que la réunion du Conseil de la sécurité nationale, le 5 juillet 2018, a été consacrée au développement d’une stratégie nationale pour la sécurité nationale et d’un plan national de cyberdéfense.