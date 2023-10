Fortinet, leader mondial de la cybersécurité à l’origine de la convergence des réseaux et de la sécurité, organisera la première édition de son événement phare “Security Day” pour ses clients le 5 octobre prochain. L’événement aura lieu au Pavillon des Baies de Gammarth à Tunis, avec la participation prévue de plus de 250 personnes. L’événement réunira des professionnels de la cybersécurité et de l’informatique des différents secteurs verticaux en Tunisie pour discuter des dernières tendances et mises à jour en matière de cybersécurité. L’événement sera modéré par le journaliste Wassim Ben Larbi.

Perry Hutton, Vice-Président pour l’Afrique de Fortinet, débutera l’événement en souhaitant la bienvenue à tous les participants et en partageant ses vues sur la cybersécurité d’aujourd’hui et notamment à la nécessité de se conformer aux lois et réglementations qui constituent un moteur important qui ne peut être ignoré. Il continuera par affirmer, qu’en raison de la complexité des réseaux et systèmes d’aujourd’hui, seule une approche holistique permettra d’apporter des solutions adéquates à l’impératif de cybersécurité.

Selon un rapport récent, la cybersécurité est une priorité croissante pour les conseils d’administration, avec 93% des conseils d’administration remettant en question les cyberdéfenses de leur organisation. Le rapport montre, en effet, que les cadres supérieurs sont préoccupés par le risque de violations de leurs organisations, de dommages aux ressources et de vol d’informations.

L’un des facteurs à l’origine de cette situation est le développement de la tendance « travail de n’importe où » ou Work From Anywhere, WFA. Dès qu’un employé se connecte au réseau de l’entreprise où qu’il se trouve, il ouvre une porte d’entrée dans l’organisation. Si ces appareils et connexions ne sont pas protégés de manière efficace, cela peut entraîner une violation.

La périphérie du réseau et la transition vers le cloud prennent également de l’ampleur et influencent les stratégies de cybersécurité des organisations. Il est maintenant nécessaire de protéger plusieurs environnements. Ajoutez à cela les environnements Operations Technology (OT) qui convergent avec l’IT, et toutes les frontières sont ouvertes et doivent être protégées.

Les attaquants sont également devenus plus sophistiqués, en utilisant des techniques d’attaque avancées telles que l’intelligence artificielle et les capacités d’apprentissage automatique. A ce jour, les organisations sont divisées en trois : celles qui ont été piratées et le savent, celles qui ont été piratées et ne savent pas, et celles qui sont sur le point d’être piratées. Il est donc essentiel de garder plusieurs longueurs d’avance sur les attaquants.

Au cours de l’événement, Hamid Boughazi, Directeur Principal pour l’Afrique du Nord et l’Afrique Francophone chez Fortinet, partagera son point de vue sur les dernières tendances en matière de cybersécurité ainsi que les challenges auxquels les clients auront à faire face. Il introduira aussi la vision de Fortinet dans ce domaine ainsi que les derniers outils et solutions que les organisations peuvent utiliser pour faire face au paysage des cybermenaces en constante évolution.

Cela sera plus développé par les ateliers qui suivront et qui seront axés sur les domaines qui ont émergé ces dernières années et qui sont la sécurité des opération (SecOps), La technologie des opérations (OT), le Cloud et enfin SASE.

Ces ateliers seront animés par des experts de Fortinet, notamment Chaouki Ben Salah, Country Manager, Tunisie et Afrique Centrale, Kamel Bouleimen, Senior Director, Systems Engineering, North & French Speaking Africa.

Fortinet est leader dans différentes catégories publiées dans les rapports Gartner, telles que les dispositifs de sécurité réseau et le SD-WAN entre autres. Selon le rapport 2023 CyberRatings.Org Enterprise Firewall, Fortinet a obtenu un score de 99,88 % en matière d’efficacité de la sécurité. Aujourd’hui, Fortinet est devenu l’un des plus grands fournisseurs de sécurité de l’information au monde avec des solutions intégrées dans des entreprises de nombreux secteurs et industries.