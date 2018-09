Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (Cmam, Ennejma Ezzahra) accueille, les 28 et 29 septembre 2018, le Symposium international “Médiations musicales et thérapeutiques” en partenariat avec l’Association Nationale de Musicothérapie présidée par Dr Rihab Jebali, chargée elle-même de la coordination scientifique de cet événement.

Le Symposium sera marqué par la présence de spécialistes tunisiens et étrangers du domaine de la musicothérapie, notamment la Professeure Edith Lecourt, fondatrice du département de musicothérapie à l’Université Paris Descartes depuis 1972, Dr Noureddine Kridis, Professeur en psychologie sociale, Dr Samir Becha, Maître de conférences en musique et musicologie, Dr Olivier Bonnot, Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et pédopsychiatre au centre Hospitalo-Universitaire de Nantes, Dr Luca Xodo, psychologue et musicien mais également directeur et co-fondateur de l’Institut de musicothérapie (Padova/Italie), Dr François-Xavier Vrait, directeur de l’Institut de Musicothérapie de Nantes.

Cette liste non exhaustive sera étoffée par la présence de chercheurs universitaires en pédagogie musicale et d’experts venant du Liban et d’Albanie.

Le symposium sera consacré à des ateliers portant sur les pratiques thérapeutiques musicales dédiées aux enfants ayant des besoins spécifiques et à certaines maladies mentales insolubles.

Le directeur du Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes, Dr Anis Meddeb, a annoncé la parution d’un livre intitulé “Médiations musicales – Médiations thérapeutiques ” en partenariat avec les éditions “Sotimedia” qui sera révélé au public le jour de l’inauguration.

Ce livre de 160 pages regroupe toutes les interventions du symposium ayant été préparées depuis plus d’un an et sera par ricochet un moyen de suivre les dernières découvertes au sujet de la musicothérapie comme moyen de médiation dans le processus d’éducation et de développement des compétences mentales.

Les portes du palais d’Ennejma Ezzahra seront ouvertes le 28 septembre 2018 de 8h30 à 16h30 à toute personne désirant assister à cette manifestation en vue de valoriser les spécificités physiologiques de la musique et son impact sur la santé, l’équilibre mental et le traitement de diverses anomalies.