Une cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre le ministère de la Défense nationale et l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a eu lieu, lundi 17 septembre, au siège du ministère.

La signature de la convention s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de la Constitution et des principes de la convention des Nations unies et la convention arabe relatives à la lutte contre la corruption et à la stratégie nationale de bonne gouvernance.

A l’issue de la cérémonie de signature, le ministre de la Défense, Abdelkrim Zbidi, a indiqué que cette convention va renforcer la transparence, l’intégrité et la bonne gouvernance au sein du ministère qui “compte énormément sur l’instance pour s’inspirer de son expérience dans la prévention et la lutte contre la corruption à travers l’organisation d’ateliers à cet effet”.

Il a, en outre, appelé l’INLUCC à aider le ministère à mieux contrôler le système d’acquisitions et de transactions publiques et le recrutement dans l’institution militaire.

Il a toutefois relevé que la spécificité de l’institution militaire et le caractère confidentiel quant aux acquisitions lourdes soumises au devoir de réserve, ne justifie pas l’exercice d’un quelconque contrôle sur le département, qu’il soit administratif, judiciaire ou parlementaire.

De son côté, le président de l’INLUCC, Chawki Tabib, a annoncé que l’instance va élaborer, avec le ministère de la Défense, un manuel permettant de réaliser l’adéquation entre le respect de la spécificité de l’institution militaire et la consécration de la transparence, la reddition des comptes et le contrôle des finances publiques. Il a ajouté qu’il va falloir s’inspirer des expériences des autres pays dans ce domaine pour résoudre cette question.

Tabib s’est, également, félicité du classement de la Tunisie (en tête du classement) dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) dans le dernier rapport de l’organisation Transparency International. Ce dernier rapport qui concerne 17 pays porte sur le respect de la transparence et la consécration de la reddition des comptes dans le secteur de la défense.

Le président de l’INLUCC a, par ailleurs, salué la coopération établie entre le ministère de la Défense et l’instance en matière d’investigations en lien avec l’institution militaire.

L’accord de partenariat vise à consacrer la bonne gouvernance et les principes d’intégrité et de reddition des comptes, élaborer un programme de formation bilatéral dans les domaines de la bonne gouvernance et renforcer la coopération en matière de sensibilisation aux dangers de la corruption.

Depuis sa création, l’INLUCC a signé 16 accords avec les différents ministères, si l’on compte la convention signée aujourd’hui avec le ministère de la Défense nationale.