L’écrivaine palestinienne Adania Shibli sera l’invitée de la 12ème édition de la Fête des bergers qui se tiendra du 18 au 21 avril 2024 a annoncé l’activiste et directeur du centre culturel des arts et métiers de Semmama, Adnene Helali.

Le fondateur de la fête des bergers a indiqué que l’autrice sera ainsi l’invitée de la Tunisie après avoir été privée du prix littéraire LiBeraturpreis suite à l’annulation de la cérémonie de remise du prix (pour son roman “Détail mineur”) prévue au mois d’octobre 2023 à la Foire du livre de Francfort en Allemagne.

L’écrivaine a fait part “de sa joie de recevoir cette invitation qui constitue un geste de soutien inégalé en cette conjoncture où la joie n’y est plus” rapporte Adnane Helali.

Pour rappel, suite à l’annulation de la cérémonie de remise du prix, un large élan de solidarité a été manifesté par plusieurs institutions, écrivains et éditeurs tunisiens. La maison du livre (Dar Al-Kitab) avait annoncé qu’elle prendra en charge toutes les œuvres de l’écrivaine palestinienne Adania Shibli, pour en assurer la publication et la distribution dans tous les pays du monde et dans les foires arabes et internationales, en signe de solidarité avec le droit de visibilité aux voix palestiniennes.

Adania Shibli est née en Palestine en 1974. Titulaire d’un doctorat de l’Université de Londres-Est, elle enseigne la culture visuelle et la philosophie. Elle est, également, journaliste. Elle a écrit plusieurs romans, pièces de théâtre, nouvelles et essais.

Son livre, «Détail mineur» qualifié d’antisémite, a été traduit en plusieurs langues notamment en allemand. Dans ce roman elle raconte le récit d’une palestinienne violée puis tuée par des soldats israéliens en août 1949, soit un an après la Nakba, le premier exode forcé des Palestiniens.