L’association tunisienne “Wallah We Can“, qui développe des solutions entrepreunariales et environnementales pour répondre aux problématiques sociales liées à l’enfance, a annoncé qu’elle vient de signer un accord avec l’Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INGREF) pour accompagner le développement de ses fermes agricoles à travers le territoire tunisien par des chercheurs scientifiques.

Ces chercheurs vont travailler avec les activistes et les employés de la sociétés sur l’impact du changement climatique sur la floraison et la qualité des plantes mellifères.

Ils interviendront par ailleurs, sur les questions relatives à la résilience et à la biodiversité des écosystèmes forestiers comestibles et les moyens permettant à celle-ci de favoriser l’adaptation de l’apiculture au stress environnemental.

Il s’agit également, d’après le fondateur de l’ONG, d’évaluer l’efficacité (environnementale, sociale, économique) des programmes de reboisement intégrant des espèces comestibles et utilisant les eaux usées traitées dans un contexte de lutte contre le changement climatique et de créer des formations intégrées permettant la mise en valeur durable et la conservation des espèces spécifiques présentes.

Crée en 1996, l’Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF) est un établissement doté d’une autonomie financière et placé sous la tutelle de l’IRESA (Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles).

Il est doté d’une unité spécialisée chargée des relations avec les organismes économiques, sociaux et culturels. Elle est chargée de la valorisation des résultats de recherche et de l’institution d’un partenariat scientifique et technologique avec les organismes économiques dans les domaines d’activités de l’institut et du transfert des technologies en faveur du secteur de l’agriculture et de l’environnement.

Fondée en 2012, “Wallah We Can” est une association à but non lucratif tunisienne qui œuvre en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Elle a débuté son action à Makthar dans le gouvernorat de Siliana, en améliorant le cadre de vie et d’études des élèves grâce à un concept récompensé par l’ESD Okayama Award en 2023.

Depuis sa création, l’ONG s’est engagée à garantir les droits des enfants à la santé, à l’éducation, à la protection physique et juridique et à l’épanouissement à travers de nombreux projets durables.