Ooredoo Tunisie continue de faire profiter ses clients de smartphones performants à des prix très avantageux, et lance les packs « Rentrée » Nokia 1 et Nokia 2.1.

Offrant une multitude d’avantages Voix et Data, ces packs sont constitués d’un smartphone avec 50 Go d’Internet et jusqu’à 100 DT d’appels gratuits sur 2 mois !

Nokia 2.1 : Une grande autonomie pour un prix mini

Disponible à 339 DT, le smartphone Nokia 2.1 vous fait bénéficier d’une expérience optimisée sur son écran HD 5.5’’. Ses deux caméras (8 MP arrière, 5 MP avant) permettent aux utilisateurs d’immortaliser leurs plus beaux moments. Egalement, le smartphone embarque un processeur Qualcomm avec 1 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage.

Le design épuré du Nokia 2.1 en font un modèle attractif. Sa batterie longue durée de 4000 mAh lui assure de fonctionner jusqu’à deux jours d’affilée.

Le Nokia 1 est un smartphone d’entrée de gamme, proposé à seulement 229 DT. Il est doté d’un écran de 4.5’’, 1 Go de RAM, un processeur quad-core et 8 Go de mémoire interne. Il comporte également une batterie de 2150 mAh, une caméra arrière de 5 MP et une caméra avant de 2 MP.

Par ailleurs, les abonnés de l’offre Tedallel peuvent eux aussi bénéficier de ces packs et continuer de profiter des forfaits internet les moins chers et le prix minute le plus compétitif du marché.

Ils bénéficient également de l’univers digital (Simulateur) qui permet de combiner entre les appels locaux ou internationaux, les SMS ou encore l’internet mobile. Ce simulateur est accessible gratuitement via l’application MyOoredoo.