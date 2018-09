La réalisation du port des eaux profondes d’Enfidha figure de nouveau à la tête des projets examinés par le gouvernement tunisien et sera présenté mardi prochain aux bailleurs de fonds internationaux après 10 ans de son annonce, en plus de la recherche de bailleurs de fonds potentiels du projet controversé de transformation des unités du groupe chimique de Gabès et pour plusieurs autres projets touchant 4 domaines de développement.

Le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laadhari, indique que le gouvernement tunisien présentera 33 projets structurés, d’une valeur de 13 milliards de dinars, aux investisseurs internationaux, lors de la Conférence internationale sur le partenariats public privé (PPP).

Ces projets sont répartis sur quatre secteurs prioritaires relatifs aux domaines du transport et de la logistique, dont la zone d’activité commerciale et logistique de Ben Guerdene, la création d’un terminal vraquier au port de Bizerte et d’un terminal Ro-Pax à la rive Sud du port de Bizerte, la création d’un métro à Sfax, d’une zone logistique à dBir Mcharga et d’une ligne ferroviaire Gabès-Médenine.

La Tunisie proposera aussi, lors de la Conférence qui se tiendra en présence de bailleurs de fonds internationaux des projets dans le domaine de l’assainissement, parmi lesquels figurent la station d’épuration à Tunis Nord, la station de dessalement de l’eau de mer et une station d’épuration à Gabès, un projet de transport et valorisation des déchêts à Tunis, la valorisation des déchêts (Bizerte/Gabès/Sousse), une station de dessalement de l’eau de mer à Ksour Essef en plus des régimes des autorisations dans le domaine des énergies renouvelables.

La Tunisie oeuvre à parvenir à des accords de financement d’un ensemble de projets dans le domaine de l’infrastructure ,dont le dédoublement de la GP13 reliant Sfax à Kasserine, le projet Taparura à Sfax et le projet de mise en valeur et d’aménagement de Sebkat Sijoumi.