Les travaux du 5ème congrès africain de l’Association internationale de radioprotection ont démarré jeudi 6 septembre à Tunis et se poursuivront pendant 4 jours avec la participation de spécialistes et de représentants de plusieurs associations actives dans le domaine de la santé et de la radiologie, en partenariat avec le ministère de la Santé et l’Agence internationale de l’énergie nucléaire.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le chef de cabinet du ministre de la Santé, Mohamed Mefteh, a souligné que le ministère de la santé œuvre à renforcer le contrôle sur la chaîne de fabrication soumise aux produits rayonnants depuis la première phase de fabrication jusqu’au recyclage afin de garantir la protection des citoyens.

Il a précisé que le centre national de radioprotection qui est une référence scientifique et administrative de contrôle joue un rôle crucial dans la garantie de la sécurité sanitaire des citoyens et de leur protection des rayons nucléaires, soulignant que le ministère de la santé envisage de renforcer l’appui logistique et technique du centre afin qu’il puisse accomplir ses missions dans les meilleures conditions possibles.

Il a ajouté que le ministère assure tous les équipements de protection au personnel de la santé qui travaille dans les services de radiologie ainsi qu’à tous les travailleurs exposés aux produits rayonnants outre la protection des citoyens des rayons nucléaires dus à la pollution environnementale.

Mohamed Mefteh a fait remarquer que lors de ce congrès, organisé pour la première fois en Tunisie, un appel a été lancé à l’agence internationale de l’énergie nucléaire et à l’organisation mondiale de la santé pour développer le système de contrôle international des rayons nucléaires au niveau juridique afin de protéger la Tunisie des pollutions provenant des pays environnants et proches.

De son côté, la présidente de l’Association tunisienne de radioprotection, Latifa Ben Omrane, a indiqué que la diffusion de la culture de prévention des rayons est parmi les objectifs de ce congrès.

Elle a souligné la nécessité de stocker les produits rayonnants dans des conteneurs spécifiques, mettant l’accent sur l’importance de sensibiliser les travailleurs dans les secteurs sanitaire et industriel aux dangers de ces rayons.