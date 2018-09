Les réserves en devises de la Tunisie ont poursuivi leur tendance baissière et viennent de passer en dessous de la barre psychologique des 70 jours, pour se situer, mardi 04 septembre 2018, au niveau de 69 jours d’importation (10,655 milliards de dinars), contre 101 jours d’importation à la même date de l’année 2017.

La dépréciation du dinar pèse de plus en plus sur les réserves en devises de la Tunisie. La monnaie tunisienne s’est ainsi dépréciée de 9% face à l’euro et de 14% face au dollar depuis le début de l’année.

dans le même temps le taux du marché monétaire poursuit sa tendance à la hausse, avec 7,28% au 4 septembre 2018 et un taux moyen de 7,25% au cours du mois d’août 2018.