La Bourse de Tunis a clôturé, la séance du Jeudi, dans le rouge, le TUNINDEX a régressé de 0,18 % à 8 358,16 points, dans un faible volume d’échanges de 3,717 MD, selon Mena capital partners.

Le titre SFBT a réalisé le plus fort volume, drainant 2,075 MD de ses capitaux, clôturant la séance à 23,89 D, soit un décroissement de 0,62%.

A la hausse Le titre OFFICE PLAST a grimpé de 4,19% à 2,73 D, suivi par SAM qui a haussé de 4,08% à 3,06 D, le titre TELNET quant à lui, s’est échangé à 11,13 D, soit une progression de 3,24%.

Dans le vert, le titre ELECTROSTAR s’est monnayé à 2,15 D, soit une progression de 2,87%, suivi par SOTIPAPIER qui a gagné 2,86 % clôturant la séance à 2,15 TND.

A la baisse, le titre SOPAT a chuté de 2,79% à 2,09 D, suivi par UNIMED qui s’est monnayé à 8,70 D, soit un repli de 2,79%. Le titre DELICE HOLDING quant à lui s’est échangé à 17,32 D, soit une détérioration de 2,69 %.

Dans le rouge, les titres SOTRAPIL et ARAB TUNISIAN LEASE ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,63% et 2,51% finissant la séance à 18,50 D et 3,10 D.