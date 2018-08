De plus en plus active en Tunisie, Internews, une organisation internationale à but non lucratif, œuvrant à «garantir l’accès à des informations fiables et de qualité qui permettent aux personnes de s’exprimer dans le futur et de mener une vie saine, sécurisée et enrichissante», s’est dotée d’une filiale dans notre pays.

Elle sera dirigée par l’activiste Aymen Allani et Saoussen Ben Echeikh, experts en journalisme citoyen et project manager à Internews.