Le taux de chômage dans le gouvernorat de Gabès s’est élevé à 25,4% au cours du deuxième trimestre 2018 contre 25,8% durant la même période de 2017, ce qui correspondant 31.500 personnes sans emploi, selon les dernières statistiques de l’Institut national de la statistique (INS).

Le gouvernorat de Gabès figure, ainsi, parmi les régions les plus touchées par le chômage. Les composantes de la société civile et les cadres de la région ont, à maintes reprises, revendiqué, le changement du modèle de développement actuel qui est essentiellement basé sur les industries chimiques, au détriment d’autres activités, notamment le tourisme, l’agriculture et la pêche.

Elles estiment que ce modèle, qui a prouvé son échec, est à l’origine de l’augmentation du nombre de chômeurs dans la région ainsi que de la dégradation de l’environnement.

Elles n’ont pas cessé, lors d’une réunion avec les membres de la Commission du développement régional à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), à la mise en œuvre des grands projets prévus depuis des années dont la ville touristique thermale à El Khebayette dans la délégation d’El Hamma, la station touristique intégrée à Gabès sud, la ligne maritime de transport des conteneurs et la zone logistique.

Les composantes de la société civile ont aussi appelé à accélérer la réalisation de la ville industrielle qui abritera les nouvelles unités du Groupe chimique tunisien et à augmenter le capital de la société de gestion du pôle industriel et technologique de Gabès afin de lui permettre de réaliser les projets des zones industrielles programmés dans plusieurs délégation dont El Hamma, Matamata nouvelle et Menzel Habib.