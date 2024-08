Le 12e jour de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 7 septembre en Algérie a vu les candidats et leurs représentants intensifier leurs efforts sur le terrain dans plusieurs wilayas. Ils ont mis en avant des solutions “réalistes” pour répondre aux préoccupations des différentes catégories sociales.

Youcef Aouchiche, candidat du Front des forces socialistes (FFS), a promis de créer un système économique équilibré pour encourager l’investissement des compétences nationales. Il a également souligné l’importance de lutter contre le chômage, en particulier chez les jeunes, et d’augmenter les salaires ainsi que les allocations pour les catégories vulnérables.

Les partisans d’Abdelmadjid Tebboune, candidat indépendant, ont insisté sur la nécessité de lui accorder un second mandat pour poursuivre sa politique de soutien social, notamment l’augmentation des allocations pour les femmes au foyer et les personnes aux besoins spécifiques, ainsi que la poursuite des programmes d’habitat et des réformes engagées lors de son premier mandat.

D’autres candidats, tels qu’Abdelaali Hassani Cherif du Mouvement de la société pour la paix (MSP), ont mis l’accent sur le développement des régions du Sud, en promettant des investissements dans les infrastructures, l’agriculture, et les industries de transformation. M. Hassani Cherif a également souligné l’importance de protéger le produit national et de promouvoir le tourisme religieux.

Les dirigeants politiques soutenant ces candidats ont appelé les citoyens à participer massivement aux élections, soulignant que leur vote serait un message fort en faveur du développement du pays et contre ceux qui cherchent à nuire à la nation.