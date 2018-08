Dix mille lots de terrains relevant des domaines de l’Etat seront mis à la disposition de l’Agence foncière d’habitation (AFH), durant les trois prochaines années, dans différents gouvernorats du pays, et ce afin de fournir des logements à la classe moyenne et aux démunis, dans le cadre d’un projet exceptionnel de l’AFH. C’est le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières qui l’a indiqué, mercredi 15 août.

Ces lots se répartissent à raison de 300 hectares à Mrissa, Korba et Béni Khaled (Nabeul), 100 hectares à Kondar (Sousse), 100 hectares au gouvernorat de Tozeur, 36 hectares à village Zriba et Hammam Zriba (Zaghouan) et 20 hectares à Essouassi (Mahdia), précise le département des Domaines de l’Etat.

Cette mesure a été décidée lors d’une réunion de travail coprésidée par les ministres des Domaines de l’Etat, Mabrouk Korchid, et de l’Equipement, Mohamed Salah Arfaoui, en présence de représentants du ministère de l’Agriculture.

Cette réunion a également été consacrée à l’examen des dossiers relatifs aux habitations vétustes, aux lots de terrain relevant de l’AFH, au projet de la ceinture périphérique de la Capitale, et au risque d’inondations dans la ville de Boussalem (Jendouba).