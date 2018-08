Le port commercial de Radès est entré dans une nouvelle phase de gestion après le lancement effectif du projet d’exploitation via le système de gestion intelligent (TOS) qui est à même de permettre d’améliorer la gestion des conteneurs, l’efficacité et la qualité des services rendus et de réduire le temps d’attente des navires commerciaux pour atteindre l’objectif de zéro bateau en rade.

Mercredi 15 août, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, s’est rendu au port de Radès pour voir les différentes composantes du nouveau système qui vise la rationalisation de l’exploitation du port via l’exploitation des nouvelles grues (RTG) et l’élargissement des quais pour accroître la capacité d’accueil et la rentabilité du port.

Il s’agit en outre de la mise en place du système de gestion et de suivi ainsi que les mécanismes de maîtrise intelligents des opérations d’aconage et de manutention.

Le chef du gouvernement a également pris connaissance du système intelligent “Smart Gate” pour la gestion des conteneurs et des tracteurs, ordonnant sa mise en exploitation effective dans les deux prochaines semaines.

Il a appelé les différents intervenants à préserver un minimum de ce qui a été réalisé il y a deux mois, notamment le maintien des délais d’attente des navires quasi inexistant.

A l’issue de cette visite, Youssef Chahed a déclaré aux journalistes que le port de Radès est au cœur de l’activité économique en Tunisie, en ce sens qu’il assure actuellement 60% du trafic global de conteneurs et 78% du trafic global des tracteurs du pays. C’est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en œuvre un programme ambitieux qui a mobilisé une enveloppe de 85 millions de dinars pour améliorer la productivité du port et l’activité commerciale et économique du pays.

Chahed a rappelé que le programme vise l’aménagement des quais, la réouverture des quais 6 et 7 et le démarrage de l’exploitation des nouveaux quais 8 et 9 qui entreront en exploitation à la fin de cette année.

Le chef du gouvernement a également souligné que le nouveau système de gestion intelligent TOS permettra au client de gérer à distance l’acheminement de ses conteneurs, outre le renforcement de la capacité de ce port, de 9.500 à 16.500 conteneurs, et de relever sa capacité de levage, de 7 à 13 conteneurs par heure, afin d’atteindre l’objectif de zéro bateau en rade.