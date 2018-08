La Bourse de Tunis débute la séance de mercredi en territoire négatif, avec un recul du Tunindex de 0,18% à 8.354,25 points dans un volume total de 1,480 MDT.

Dans le vert, le titre AMS grimpe de 2,83% à 1,09 D, suivi par STAR et STPAP qui gagnent respectivement 2,74% et 2,73% à 142,00 D et 4,50 D.

En revanche, SOTET, BNA et CIL son en baisse, respectivement de 2,98%, 2,96% et 2,94% à 3,58 D, 20,28 D et 14,85 D.