Environ 50 décisions de fermeture de restaurants et locaux de fast-food seront exécutées, au cours des prochains jours, dans le cadre de la compagne nationale de contrôle de la qualité des produits alimentaires, lancée au cours de la dernière semaine. C’est ce qu’a annoncé, jeudi 9 août 2018, le ministre du Commerce, Omar El Behi, en marge d’une visite qu’il effectuait à Kairouan, à l’occasion de l’ouverture d’un point de vente de moutons.

Cette compagne sera assurée par 50 équipes communes de contrôle, dont 14 au Grand Tunis et 36 équipes au niveau régional, a-t-il ajouté.

Menée par les ministères du Commerce, de l’Intérieur et de la Santé, cette compagne vise le contrôle des conditions sanitaires de présentation et de stockage des produits sensibles et rapidement périssables, l’étiquetage des produits alimentaires, les conditions sanitaires de la préparation et de la présentation des aliments et des boissons ainsi que la supervision de l’information du consommateur concernant les opérations de publicité.

Au sujet d’Aid El Idha, El Behi a affirmé que les prix des moutons sont restés les mêmes par rapport à ceux de l’année dernière, en dépit de l’augmentation des prix des fourrages.

Il a rappelé lors de l’ouverture d’un point de vente du bétail que le prix du mouton dont le poids est inférieur à 40 kilogrammes est de 11,500 d/kg, et du mouton dont le poids dépasse les 40 Kg s’élève à 11 d/kg.

Le ministre a appelé le consommateur à s’adresser aux points de vente contrôlés par des vétérinaires, soulignant en outre que la stratégie régionale de vaccination du bétail à Kairouan a permis de vacciner 95% du cheptel .