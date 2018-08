Vynn Capital et l’OMT au secours d’entreprises touristiques innovantes en Asie du Sud-Est

Vynn Capital, société de capital-risque établie en Asie du Sud-Est finançant des entreprises naissantes, et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) annoncent un partenariat stratégique pour faciliter l’entrepreneuriat et l’innovation en vue de stimuler le secteur du tourisme en Asie du Sud-Est.

Vynn Capital et l’OMT entendent, dans le cadre de ce partenariat stratégique, collaborer aux fins de l’établissement d’un cadre et de politiques pour soutenir les start-up technologiques traitant des possibilités et des défis pour le secteur du tourisme de la région.

Les deux parties vont agir de concert pour encourager les acteurs traditionnels du secteur (groupes hôteliers, groupes immobiliers ou encore entreprises de restauration) à adopter des stratégies numériques et pour chercher à accroître l’investissement du secteur privé dans les entreprises technologiques.

Vynn Capital sera le partenaire de l’OMT dans les initiatives destinées à atteindre ces objectifs en apportant un appui aux entrepreneurs dans le tourisme et aux acteurs traditionnels du secteur, alors que le marché du tourisme se met à l’heure de l’innovation et de la technologie.

«Le secteur du tourisme est promis à un bel avenir en Asie du Sud-Est où l’on voit apparaître une forte classe moyenne. Vynn Capital a identifié le tourisme comme un créneau d’investissement majeur et nous continuerons de travailler avec les entrepreneurs et les acteurs du tourisme pour promouvoir le secteur dans la région. Les entreprises de technologie axée sur la mobilité du consommateur, comme la société indonésienne Travelio et Carsome, déjà active dans quatre pays clé d’Asie du Sud-Est, vont rester à la pointe de l’impact économique de l’essor du tourisme. Avec l’OMT, nous allons développer une nouvelle génération d’entreprises touristiques innovantes en Asie du Sud-Est», a déclaré Victor Chua, fondateur et associé de Vynn Capital et président de l’Association malaisienne de capital-risque et de capital-investissement (MVCA).

«L’OMT est fière d’avoir comme partenaire Vynn Capital, qui va nous aider à créer de vraies solutions pour mener à bien la nécessaire transformation numérique du tourisme. Ces partenariats sont essentiels pour continuer à offrir des débouchés pour tous grâce au tourisme et démontrent que le capital-risque a un rôle à jouer pour faire progresser le développement durable», a déclaré le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili.

D’après l’OMT, les arrivées internationales ont augmenté dans toutes les régions depuis le début de l’année 2018, venant prolonger la tendance vigoureuse des années précédentes. Cette forte croissance est tirée par l’Asie-Pacifique (+8%), en particulier l’Asie du Sud-Est (+10%) et l’Asie du Sud (+9%) où la croissance a déjà dépassé son niveau de 2017, quand l’Asie a affiché une hausse de 6% des arrivées internationales.

Ce sont des résultats significatifs étant donné que l’Asie-Pacifique représente 29% environ des recettes du tourisme international.

À propos de Vynn Capital

Vynn Capital est une entreprise de capital-risque de financement de jeunes entreprises qui démarrent, à l’affût de créneaux d’investissement en Asie du Sud-Est. L’équipe a une expérience de l’investissement dans toute l’Asie; on relèvera les investissements qu’elle a faits par le passé dans des entreprises telles que Triip.me, Carsome, Hermo et autres.

Vynn Capital s’emploie à combler le fossé de savoir et d’expérience entre les acteurs bien implantés et les start-up, dans des branches d’activité comme les voyages, l’immobilier, la restauration et les biens de grande consommation, l’économie féminine, la logistique et les catalyseurs.

Vynn Capital encourage les partenariats solides associant de grandes sociétés et des familles à des entreprises technologiques, de même que les synergies entre les entreprises afin de créer plus de valeur pour l’écosystème.