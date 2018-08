“La Bourse de Tunis clôture la séance du vendredi quasi stable où le Tunindex recule légèrement de 0,03% à 8.379,68 points dans un volume d’échanges de 4,857 millions de dinars (MDT)”, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Le titre ATTIJARI BANK a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,499 MDT de ses capitaux pour clôturer la séance en hausse de 0,74% à 54 D.

A la hausse Le titre SOTRAPIL a grimpé de 5,88% à 16,01 D suivi par ASSURANCES SALIM qui a augmenté de 2,96% pour s’établir à 27,08 D. Le titre SOTETEL quant à lui, s’est monnayé à 3,90 D soit une progression de 2,90%.

Dans le vert, le titre WIFACK BANK s’est élevé de 2,81% à 6,4 D, suivi par le titre HEXABYTE qui a gagné 2,80% pour clôturer la séance à 5,49 D.

A la baisse, le titre ICF a chuté de 4,74% à 68,87 D suivi par SOPAT qui s’est monnayé à 2,11 D, soit un déclin de 4,09%.

Le titre GIF FILTER s’est détérioré de 2,96% à 1,31 D.

Dans le rouge, les titres ELECTROSTAR et TAWASSOL GROUP HOLDING ont régressé respectivement de 2,66% et 2,63% à 2,19 D et 0,37 D.