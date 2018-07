Ce titre bizarroïde dont vous trouverez une explication détaillée sur GOOGLE peut être symbolique de ce qui s’est passé samedi 28 juillet à l’ARP où un caviste frelaté a voulu se mêler de politique, poussé par des forces aussi obscures que maléfiques…

Et je parie que dans son inconscience naturelle, il ne s’est même pas rendu compte de ce qui lui est arrivé et s’en allé pleurer et chercher du réconfort dans le giron de sa douce mère… on est en pleine tragédie grecque avec le Père, Mère, Fils.

Il ne manque à cette panoplie que le SAINT ESPRIT, lui qui serait au service du gourou, gourou qui cherche à atteindre le firmament du pouvoir en empruntant des voies aussi pernicieuses que détournées afin d’éviter les obstacles d’une société qui en a vu d’autres depuis que ROME a rasé Carthage et l’a arrosée de sel pour que rien ne pousse.

Mais mon objet n’est pas de vous consoler avec les histoires de l’Histoire mais de vous parler de ce qui s’est passé à l’ARP SAMEDI, où on a pu constater la manière avec laquelle le paysage politique se décante, voire se structure. Alors faut-il rappeler encore une fois, au risque de passer son temps à se répéter, que :

les «gôchistes et intellectuaux» ont encore une fois raté le coche et se dirigent vers la petite porte de l’histoire ou une benne viendra les évacuer vers la première décharge politique venue ;

les adeptes du gourou en quête de virginité paieraient à prix d’or tous les chirurgiens pour pouvoir se blanchir d’un passé aussi trouble que destructeur mais … ;

enfin, et c’est là où le jeu semble plus pernicieux : la citadelle NIDA, attaquée de toutes parts, aurait-elle abrité des chevaux de TROIE qui ont voulu la démolir pour des raisons aussi aberrantes qu’incompréhensibles ? Heureusement qu’elle bénéficie d’appuis solides qui l’ont protégée contre ces agressions d’un degré de minabilité qui dépasse l’entendement…

Si on ajoute à ces querelles de clochers que la nature n’est pas si clémente que ça, argument dont certains peuvent se servir pour prétendre que le seigneur est fâché contre nous et nos péchés il n’y a qu’un pas …

Dans tout ça, que devient CESAR ?

Certains prétendent qu’il a perdu le Nord et qu’il ferait mieux de s’éclipser avant DECEMBRE à l’image de la lune qui s’est retrouvée en JUILLET sous la coupe de MARS …

D’autres pensent qu’il est diabolique et machiavélique –cette assertion n’est pas de mois-, et que le résultat est là, il a fait d’une pierre deux coups : le PM est consolidé avec une confortable majorité et le BRUTUS va retourner cuver son vin et retrouver la solitude et découvrir la signification du mot opportuniste !

Je vous avoue que j’ai une faiblesse pour la deuxième option, j’ose espérer qu’il va encore nous en sortir des lapins de son chapeau de magicien et quitter le pouvoir par la grande porte ! AVE CESAR.