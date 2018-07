Publication : 847 agences de voyage en Tunisie

Le magazine spécialisé bimensuel “TOURISME INFO” vient de publier l’édition 2018 de l’”Annuaire des Agences de Voyage de Tunisie”, dans le cadre de sa collection des Annuaires.

Cette sixième édition (après celles de 1993, 2003, 2006, 2008 et 2010) a été corrigée et remise à jour. C’est un véritable outil de travail et un document de référence pour le tourisme tunisien.

Il a été réalisé avec le soutien de l’ONTT, de la FTAV et de la FI2T.

Les agences y sont classées par ordre alphabétique, par ville et par région, toutes catégories confondues ; c’est-à-dire sans distinction entre les agences A et B.

Cet annuaire recense 847 agences de voyage sur tout le territoire de la République, réparties comme suit:

Grand Tunis : 368 (43,44%) Sousse : 86 (10,15%) Grand Sud : 71 (8,38%) Hammamet : 62 (7,31%) Djerba : 59 (6,96%) Sfax : 45 (5,31%) Monastir : 28 (3,30%) Nabeul : 21 (2,47%) Gabès : 17 (2%) Kantaoui : 16 (1,88%) Mahdia : 16 (1,88%) Cap Bon : 12 (1,41%) Bizerte : 11 (1,29%) Le Centre : 10 (1,18%) Kairouan : 8 (0,94%) Nord-ouest : 7 (0,82%) Zarzis : 6 (0,70%) Yasmine Hammamet : 4 (0,47%).

La prochaine édition est prévue pour le mois de juin 2019.