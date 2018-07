Abdelbaki Hermassi, ancien ministre de la Culture (juillet 1996- septembre 2002), puis Affaires étrangères (2004) fera sa première apparition publique depuis près de huit ans à la 25e session de l’Université d’été (27-29 juillet 2018) de l’Association Mohamed Ali de la Culture Ouvrière (ACMACO), de la Confédération générale tunisienne du travail (CGTT), dont le thème cette année est «La transition démocratique en Tunisie, sept ans après : bilan et prospective».

M. Harmassi fera une intervention pour répondre à la question: la transition est-elle bloquée ou en cours ?

Les autres intervenants dans le débat seront Khadija Mohsen Finan (2011, une dissidence de type nouveau), Habib GUIZA (la transition démocratique tunisienne, vers un changement de paradigme : du nationalisme ayant un héritage makhzenien à la citoyenneté), Baccar Gherib (la transition comme crise d’hégémonie), Hassine Dimassi (éclairage sur la situation économique en Tunisie), Amin Mahfoudh (Bilan des aspects juridiques et constitutionnels -Constitution, instances ..), Khemaies Krimi (Bilan des masses médias), Hamadi Tizaoui (Développement régional en Tunisie post révolutionnaire : bilan critique et mise en perspective), et Hatem Kotrane et Habib GUIZA (bilan socio-syndical).

Un hommage sera rendu lors de la troisième journée aux regrettés Georges ADDA et Salah ZEGHIDI.