Faisant partie du réseau LinkedIn, nous avons avons repéré pour vous cet article on ne peut plus intéressant pour la vie professionnelle aussi bien en temps de crise qu’en temps de boum économique.

Voltaire disait «J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé». Ainsi chaque jour, c’est grâce à un état d’esprit positif qu’il est possible d’avancer et de penser que la vie professionnelle est une chance. Récemment, me fut posée la question : “si vous deviez refaire votre vie professionnelle, que changeriez-vous ?”. Je répondis : “rien ou alors à quelques détails près, mais rien de fondamental”. Cette vie professionnelle m’a toujours motivée ! Grâce aux différentes entreprises pour lesquelles j’ai travaillé, aux postes que j’ai occupé, aux métiers que j’ai exercé, et surtout rencontres permanentes que j’ai pu établir, ma motivation n’a jamais cessée de me faire avancer.

Aujourd’hui, les métiers liés à l’innovation, au numérique et à la transformation sont tellement passionnants, et ouverts sur le monde, qu’ils proposent en permanence de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Sans cesse, il faut penser à de nouvelles solutions pour imaginer le monde du lendemain. Sans cesse, il nécessite de se projeter et d’avancer grâce et avec les autres. Ainsi, chaque matin permet d’imaginer de nouveaux horizons, de semer de nouvelles graines et de récolter les fruits de connexions réussies.

Une motivation liée à la collaboration

Antoine de Saint Exupéry a écrit : «Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer».

La motivation étant excessivement transmissible, chaque jour c’est l’énergie, que me transmettent les professionnels avec lesquels je travaille ou j’interagis, qui me permet de me projeter dans l’instant suivant.

Au cours des dernières années, grâce à de multiples interactions en IRL ou dans le monde virtuel du numérique, j’ai eu la chance de découvrir de multiples professionnels passionnants et passionnés. En brisant les frontières et en apprenant à utiliser les liens numériques, le partage et la bienveillance sont devenus des clés de ma motivation quotidienne. Commencer une journée sans interagir ne serait plus possible. Envisager une journée sans donner n’aurait pas de sens.

En prolongement de ces multiples connexions, qui se sont tissées, de ces ouvrages et textes que nous avons réalisés en commun, il me semblait logique d’interroger d’autres professionnels pour savoir ce qui les motivait aussi chaque jour.

★ Cet article fait partie d’une série de billets publiés autour des hashtags #InItTogether #CeQuiMeMotive, organisés par LinkedIn dont l’objectif est de savoir ce qui motive chaque participant dans son travail, ce qui l’encourage à se lever le matin, ce qui fait qu’il aime son métier.

