La Bourse de Tunis termine la séance du Mardi sur une note négative. Le Tunindex a reculé de 0,17 %, enregistrant 8157,88 points, dans un faible volume d’échanges de 5,695 MD, selon MCP.

Le Titre BNA a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 2,298 MD à 18,85 D, soit un accroissement de 0.26%.

A la Hausse, Le titre SOPAT s’est échangé à 2,51 D, soit une augmentation de 5,90% suivi par EURO-CYCLES qui a progressé de 4,40 %, à 28,20 D. Le titre SOTRAPIL quant à lui a réalisé une hausse de 3 % pour clôturer la séance à 16,48 .

Dans le vert, le titre ENNAKL s’est élevé de 3 %, à 12 D, suivi par le titre ALKIMIA qui a gagné 2,99 % pour clôture la séance à 34,09 D .

A la baisse, le titre MONOPRIX a chuté de 2,77 %, à 10,50 D, suivi par ELECTROSTAR qui s’est échangé à 2,18 D, soit une baisse de 2,67%. Le titre TAWASSOL GROUP HOLDING quant à lui a réalisé une régression de 2,43 %, à 0,40D.

Dans le rouge, les titres BT et MAGASIN GENERAL ont réalisé un repli respectif de 2,29% et 2%, pour clôturer la séance à 8,50 D et 38,61 D.