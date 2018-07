Une matinée qui débute dans le rouge où le Tunindex recule légèrement de 0,12% à hauteur de 8 153,51 points dans un volume total de 1,561 MTND.

A la hausse, CELLCOM grimpe de 5,29% à 1,79 TND suivie par SOTUMAG et MPBS qui affichent une performance respective de 4,88% et 3,55% à 2,36 TND et 3,79 TND.

A la baisse, Le titre EURO-CYCLES perd 3,53% de ses capitaux à 27,00 TND tout comme ESSOUKNA et GIF FILTER qui dévissent respectivement de 2,75% et 2,23% à 3,18 TND et 1,31 TND.