Comme à l’accoutumée, la BIAT- Banque Internationale Arabe de Tunisie – lance sa campagne estivale à destination des Tunisiens Résidents à l’Etranger « TRE » à l’occasion de leur retour en Tunisie, pour les vacances. Poursuivant son engagement envers eux, la BIAT met à leur disposition une équipe d’experts et leur propose des offres de parrainage et de bienvenue.

Des Offres de parrainage et de bienvenue :

Pour cette année, la BIAT axe sa campagne TRE sur des offres de « parrainage » et de « bienvenue » Tounessna.

L’offre de parrainage consiste à récompenser « le parrain », client ou non de la BIAT, et son « filleul », devenu nouveau client TRE de la banque suite aux recommandations de ce dernier et ce, en leur offrant la gratuité pour leurs packs respectifs, durant une année. Le parrain est automatiquement inscrit au « jeu concours TRE ETE 2018 », en vue de lui faire gagner un billet d’avion aller – retour pour rendre visite à son filleul – Jeu sans obligation d’achat – Règlement déposé auprès d’un huissier.

L’offre de Bienvenue consiste à gratifier les TRE qui ouvrent spontanément un compte à la banque, sans la recommandation d’un parrain et ce, en leur faisant bénéficier également de la gratuité de leurs adhésions aux Packs Tounessna national ou international, durant une année.

Des actions commerciales à bord des navires de la Compagnie Tunisie de Navigation et de Corsica Linea :

La BIAT réitère son rendez-vous annuel avec les TRE et va à leur rencontre à bord des navires :

Carthage et Tanit de la CTN : à partir du 1er juillet jusqu’au 23 septembre 2018

Danielle Casanova de Corsica Linea : à partir du 10 juillet jusqu’au 9 septembre 2018.

Comme chaque année, les commerciaux de la BIAT saisissent ces occasions pour fournir aux voyageurs tunisiens résidents à l’étranger tous les conseils et informations nécessaires quant à leurs projets en Tunisie.

Une offre bien étudiée et adaptée aux besoins des TRE :

L’offre Tounessna, mise à la disposition des TRE, se différencie par ses produits diversifiés et ses tarifs avantageux. Elle comprend une large gamme de produits et services : comptes en dinars, en dinars convertibles ou en devises, solutions d’épargne et de placement, cartes classiques et rechargeables en dinars, packs en dinars, crédits à l’immobilier à des taux très avantageux, ainsi que des services de banque à distance et de mobile banking.

De même, l’offre Tounessna se distingue par rapport à l’offre du secteur bancaire tunisien par : le Pack en devises, la carte rechargeable internationale ainsi que par le service Transfert Tounessna pour la réception des fonds depuis l’étranger, de manière rapide, gratuite et sécurisée.

Il est à rappeler que pour les Tunisiens Résidents en France, la filiale BIAT France met à leur disposition des solutions de transfert très avantageuses notamment en matière de coût , de diversité – transfert en ligne, en espèce ou par virement bancaire – et de célérité. Les conseillers de BIAT France sont joignables par téléphone au 0033 1 82 73 21 51, par email : contact@biatfrance.com ou à travers la page Facebook https://www.facebook.com/labiatfrance/

Une équipe d’experts dédiée :

En plus des conseillers clientèle répartis sur son réseau de 203 agences, la BIAT met à la disposition des Tunisiens Résidents à l’Etranger une équipe d’experts « Tounessna » au niveau de ses services centraux. Cette équipe est entièrement dédiée à la prise en charge, le conseil, l’assistance et l’accompagnement de cette clientèle et joignable par :