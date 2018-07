Le rapport annuel de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) pour l’année 2017 a été remis, jeudi, au président de la République, Béji Caid Essebsi, au palais de Carthage, par le Gouverneur de la BCT, Marouane Abassi.

Le gouverneur de la BCT a indiqué, que la rencontre avec le chef de l’Etat a permis de passer en revue le contenu du rapport annuel qui présente les données sur la situation financière et économique du pays.

L’entretien a permis, selon un communiqué de la présidence de la République, de présenter un aperçu du bilan de la BCT et de ses activités dans les secteurs bancaire et financier ainsi que les politiques adoptées par cette institution pour contribuer à l’essor de l’économie nationale et la reprise de la finance publique à la fin de l’année en cours.