La Bourse de Tunis termine la séance de jeudi, dans le vert. Le Tunindex a légèrement, augmenté de 0,20 %, dépassant pour la première fois, la barre de 8100 points dans un faible volume d’échange de 4,484 MD, selon MCP.

A la hausse, le titre TUNISAIR s’est échangé à 0,57 D, soit une augmentation de 3,63%, suivie par AMS qui a progressé de 3,33 %, à 0,93 D, Le titre CEREALiS quant à lui a réalisé une avancée de 3,15 %, pour clôturer la séance à 4,90 D .

Dans le vert, le titre TELNET s’est élevé de 3,03 %, à 11,53 D, en réalisant le plus fort volume de la séance drainant 0.843 MD, suivi par le titre HEXABYTE qui a gagné 2,66 %, pour clôture la séance à 5,39 D .

A la baisse, le titre EURO-CYCLES a chuté de 4,04% à 28,02 D suivi par GIF qui s’est échangé à 1 ,32 D, soit une régression de 2,94%. Le titre LAND’OR quant à lui a réalisé une baisse de 2,47 % à 8,66 D.

Dans le rouge, les titres SANIMED et ATTIJARI leasing ont réalisé une baisse respective de 1,66% et 1,08%, pour clôturer la séance à 2,36 D et 50,20 D.