Explorer les synergies à mettre en place afin d’offrir au marché africain des services de télécommunications répondant aux besoins demandés en se basant sur les compétences existantes chez les entreprises membres de la CNIRT (Chambre nationale des intégrateurs des réseaux de télécommunications – UTICA) et le Centre d’études et recherches des télécommunications (CERT) ainsi que l’établissement d’un plan d’action commun entre ces deux structures dans la perspective de l’éventuelle signature par la Tunisie de l’Accord de libre-échange complet et approfondi avec l’Union européenne ont figuré parmi les principales décisions de la réunion, tenue mardi 17 juillet, entre la CNIRT et la direction générale du CERT.

Au cours de cette rencontre, qui a également permis d’examiner la performance des services rendus par le CERT dans les procédures de l’homologation et de la mise à la consommation des équipements terminaux de télécommunications, les deux parties ont décidé d’organiser, en septembre prochain au siège de l’UTICA, une demi-journée d’information ciblant les entreprises exerçant dans le domaine des télécommunications afin de leur présenter le site web du guichet unique du CERT, de tirer profit de son contenu et faciliter l’accès aux services offerts.

Il a également été décidé du passage du CERT, à partir du premier janvier 2019, au traitement exclusif en ligne de toutes les demandes d’homologation et de mise à la consommation des équipements terminaux de télécommunications, de la reprise des activités de la commission de simplification des procédures relatives aux services demandés par les entreprises exerçant dans le domaine de télécommunications dont la date de la prochaine réunion sera décidée par le ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique et de l’étude de la reconnaissance par le CERT des certificats d’homologation émis par des organismes étrangers accrédités.

Lors de cette réunion, il a été question du projet proposé par le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique se rapportant à la mise à jour du décret numéro 830 du 14 avril 2001 relatif à l’homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques et du décret numéro 2639 du 21 juillet 2008 fixant les conditions et les procédures d’importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de télécommunications et sur quoi la CNIRT a été consulté pour donner son avis.