La CONECT condamne la lâche attaque terroriste perpétrée dimanche 8 juillet à Ain Soltane (gouvernorat de Jendouba) visant une patrouille de la Garde nationale et ayant coûté la vie à 6 membres de la Garde nationale.

Dans un communiqué rendu public lundi 9 courant, la CONECT présente également ses sincères condoléances aux familles des victimes et à l’ensemble du peuple tunisien et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

L’organisation rappelle que la réussite de la guerre contre le terrorisme sous toutes ses formes relève de la responsabilité de l’ensemble des tunisiens les appelant à une plus grande vigilance et à une mobilisation générale autour des forces sécuritaires et militaires pour les soutenir et les appuyer dans leur lutte contre ce fléau destructeur qui doit constituer la priorité absolue de la nation entière.

La CONECT appelle tous les Tunisiens, les Partis politiques, les organisations nationales et toutes les composantes de la société civile à renforcer davantage l’unité nationale, la coopération et la coordination de tous les efforts tout en épargnant au pays les surenchères et les débats stériles.