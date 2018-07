La Bourse de Tunis débute la séance de lundi, sur une note négative. Le TUNINDEX affiche une baisse de 0,48 %, avec 8 059,83 points dans un volume total de 1,008 MD, selon MCP.

Dans le vert, le titre SIMPAR grimpe de 2,93%, à 31,60 D, suivie par ESSOUKNA et ATTIJARI LEASING qui gagnent respectivement 2,80% et 2,16% à 3,30 D et 18,39 D.

A la baisse, STB a chuté de 3 14 % à 4 93 D, tout comme les titres SOTUVER et EURO-CYCLES qui baissent respectivement de 2,98% et 2 81% à 8 44 D et 30 01 D.