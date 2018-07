Les recettes touristiques ont atteint 1,293 milliard de dinars durant les six premiers mois 2018, soit en hausse de 46,1% par rapport à la même période de 2017, une première depuis 2014, selon des données publiées jeudi 5 juillet par la présidence du gouvernement

Près de 3,23 millions de touristes ont visité la Tunisie au cours du premier semestre 2018, soit une hausse de 26% par rapport au premier trimestre de l’année passée. Cette hausse est due à la relance des marchés traditionnels du tourisme tunisien, avec une évolution de 50% des entrées de touristes français, de 61% des touristes allemands et de 18,7% des Algériens.

L’évolution a également concerné les touristes venus de nouveaux marchés dont la Russie (48%) et la Chine (55%), selon la même source.

Les nuitées passées par les non résidents ont évolué de 57% au cours du 1er semestre 2018 par rapport à la même période de 2017.

S’agissant des nuitées passées par les touristes français, elles ont augmenté de 70% et celles passées par les Russes se sont accrues de 60%, contre une hausse de 50% des nuitées passées par les touristes allemands.

Les indicateurs “positifs” du secteur reflètent, selon la présidence du gouvernement, la réussite de la stratégie sécuritaire mise en oeuvre par le gouvernement, les prémices d’un rétablissement du secteur après l’effondrement du aux attentats terroristes enregistrés dans le pays, en 2015 et le regain d’attractivité du marché tunisien avec le retour des plus importants tours opérateurs à l’instar de Thomas Cook et TUI.

Cependant, ces données ne tiennent pas compte du manque à gagner, en termes de variation de change et la chute vertigineuse de la valeur du dinar par rapport à l’euro (1 euro=3,14 dinars).

En effet, ce montant généré par le tourisme tunisien (1,293 milliard de dinars), soit l’équivalent de 411.783 millions d’euros, mais en 2014, les recettes globales s’étaient élevées à 3,6 milliards de dinars, soit 1,6 milliard d’euros, avec un taux de change euro/dinar de 2,27 dt pour un euro, durant cette période.

En 2018, les autorités tunisiennes tablent sur l’arrivée de plus de 8 millions touristes pariant notamment sur de nouveaux marchés tels que ceux de la Russie et de la Chine en plus des marchés traditionnels.