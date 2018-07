Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) appelle, dans un communiqué rendu public mardi 3 courant, à respecter les droits des migrants irréguliers conformément aux conventions internationales des droits de l’Homme et de permettre aux navires des organisations humanitaires à accomplir leur mission et effectuer les opérations de sauvetage.

Le FTDES appelle également à stopper immédiatement la politique d’évacuation forcée des migrants irréguliers, qui porte atteinte à la dignité de l’être humain.

Le FTDES regrette à ce propos les derniers développements concernant la question de la migration en Méditerranée, notamment après le refus de Malte et de l’Italie de recevoir des navires relavant des organisations humanitaires.

Le forum salue, à cette occasion, la position tunisienne de refuser l’installation de plateforme en Tunisie, insistant sur l’impératif de faire face à toute pression notamment en cette conjoncture actuelle difficile.